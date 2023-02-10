Сили ППО збили 61 із 71 ракети, випущеної Росією по Україні 10 лютого

10 лютого росіяни завдали по Україні масований ракетний удар: захисники ліквідували 61 із 71 запущених РФ ракет, також знищено 5 БПЛА «Шахед»

Про це поінформували Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

10 лютого російська армія вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

«З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу «Калібр», — зазначили військові.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що загарбники також атакували з комплексу С-300: удари завдавалися з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.

Так, станом на 11:30 за добу 10 лютого окупанти здійснили 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, та «Калібр».

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе «Shahed-136/131″, про які повідомляли раніше!» — додали в пресслужбі.