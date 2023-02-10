Росія атакує Україну ракетами: у кількох областях прогриміли вибухи, працює ППО

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій ствердив, що 4 російські ракети летять у бік Заходу України: «Фіксуємо хвилю ракет в повітряному просторі України…Перебувайте в укриттях!

Бережіть себе та своїх близьких!»

О 10:20 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що в повітряному просторі Молдови зафіксовано ворожу ракету. «Поки транзитом».

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про атаку на критичну інфраструктуру міста орієнтовно о десятій годині ранку: він попередив про можливі перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Київська обласна військова адміністрація та Київська міська військова адміністрація повідомили про роботу ППО на території області:

«Залишайтеся в укриттях або безпечних місцях. Зберігайте інформаційну тишу та спокій! » — закликали в ОВА.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що в області є підвищена загроза ракетного удару.

Зокрема місцеві мешканці повідомляли про вибухи на Полтавщині, Одещині, Миколаївщині, Харківщині, Кіровоградщині та Запоріжжі.

Моніторингові групи та ЗМІ писали про вибухи в Кривому Розі, голова ОВА Олександр Вілкул закликав нічого не викладати в мережу: «Всі залишаємось в укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті».

О 08:34 Віталій Кім попередив про якнайбільше 20 ракет, які можуть атакувати Україну.