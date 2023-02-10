Американский генерал: силы США в Азии готовы к боевым действиям Зеленский назвал отношения с Германией неровными » Проспект Перемоги в Києві перейменували Депутати Київради на засіданні 9 лютого перейменували 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Зокрема перейменували проспект Перемоги. Йому повернули історичну назву – проспект Берестейський. Площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою. Також перейменували: Провулок Мічуріна у Печерському районі перейменували на провулок Болсуновський.

Брест-Литовське шосе у Святошинському районі — на Берестейське шосе.

Вулицю Петрівську у Шевченківському районі – на вулицю Вознесенський Яр. Загалом у столиці перейменовано такі міські об’єкти. Голосіївський район вулиця Адмірала Ушакова – вулиця Багринова (повернуто історичну назву);

вулиця Олега Кошового – вулиця Горяна (повернуто історичну назву);

вулиця Полковника Затєвахіна – вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);

провулок Бурмистенка – провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);

вулиця Полковника Потєхіна – вулиця Виставкова (повернуто історичну назву). Шевченківський район вулиця Павла Пестеля – вулиця Скомороська;

узвіз Герцена – узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);

вулиця Трудова – вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);

площа Перемоги – площа Галицька (повернуто історичну назву);

вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);

вулиця Маршала Рибалка – вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);

вулиці Василя Дончука – вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);

вулиця Тропініна вулиця – Якубенківська (повернуто історичну назву);

вулиця Багговутівська – вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);

проспект Перемоги – проспект Берестейський (повернуто історичну назву);

провулок Брест-Литовський – провулок Берестейський;

вулиця Григорія Андрющенка – вулиця Казармена (повернуто історичну назву).