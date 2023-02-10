 
«  
  »

Проспект Перемоги в Києві перейменували

Депутати Київради на засіданні 9 лютого перейменували 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема перейменували проспект Перемоги. Йому повернули історичну назву – проспект Берестейський. Площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою.

Також перейменували:

  • Провулок Мічуріна у Печерському районі перейменували на провулок Болсуновський.
  • Брест-Литовське шосе у Святошинському районі —  на Берестейське шосе.
  • Вулицю Петрівську у Шевченківському районі – на вулицю Вознесенський Яр.

Загалом у столиці перейменовано такі міські об’єкти.

Голосіївський район
  • вулиця Адмірала Ушакова – вулиця Багринова (повернуто історичну назву);
  • вулиця Олега Кошового – вулиця Горяна (повернуто історичну назву);
  • вулиця Полковника Затєвахіна – вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);
  • провулок Бурмистенка – провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);
  • вулиця Полковника Потєхіна – вулиця Виставкова (повернуто історичну назву).
Шевченківський район
  • вулиця Павла Пестеля – вулиця Скомороська;
  • узвіз Герцена – узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);
  • вулиця Трудова – вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);
  • площа Перемоги – площа Галицька (повернуто історичну назву);
  • вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);
  • вулиця Маршала Рибалка – вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);
  • вулиці Василя Дончука – вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Тропініна вулиця – Якубенківська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Багговутівська – вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);
  • проспект Перемоги – проспект Берестейський (повернуто історичну назву);
  • провулок Брест-Литовський – провулок Берестейський;
  • вулиця Григорія Андрющенка – вулиця Казармена (повернуто історичну назву).
10 февраля, 2023 | Category: Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  