Проспект Перемоги в Києві перейменували

Депутати Київради на засіданні 9 лютого перейменували 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Зокрема перейменували проспект Перемоги. Йому повернули історичну назву – проспект Берестейський. Площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою.
Також перейменували:
- Провулок Мічуріна у Печерському районі перейменували на провулок Болсуновський.
- Брест-Литовське шосе у Святошинському районі — на Берестейське шосе.
- Вулицю Петрівську у Шевченківському районі – на вулицю Вознесенський Яр.
Загалом у столиці перейменовано такі міські об’єкти.
Голосіївський район
- вулиця Адмірала Ушакова – вулиця Багринова (повернуто історичну назву);
- вулиця Олега Кошового – вулиця Горяна (повернуто історичну назву);
- вулиця Полковника Затєвахіна – вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);
- провулок Бурмистенка – провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);
- вулиця Полковника Потєхіна – вулиця Виставкова (повернуто історичну назву).
Шевченківський район
- вулиця Павла Пестеля – вулиця Скомороська;
- узвіз Герцена – узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);
- вулиця Трудова – вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);
- площа Перемоги – площа Галицька (повернуто історичну назву);
- вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);
- вулиця Маршала Рибалка – вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);
- вулиці Василя Дончука – вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);
- вулиця Тропініна вулиця – Якубенківська (повернуто історичну назву);
- вулиця Багговутівська – вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);
- проспект Перемоги – проспект Берестейський (повернуто історичну назву);
- провулок Брест-Литовський – провулок Берестейський;
- вулиця Григорія Андрющенка – вулиця Казармена (повернуто історичну назву).
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