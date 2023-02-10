Прем’єрка Молдови оголосила про відставку уряду

Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку.

Про це вона оголосила на брифінгу у п’ятницю, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання NewsMaker.

«Після півтора року перебування на посаді прийшов час оголосити про мою відставку», — сказала Гаврилиця.

«Якби в уряду було вдома в Молдові стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б домоглися набагато більшого», — додала вона.

За її словами, Молдова входить у нову фазу, в основі якої — безпека.

«Протягом цих 18 місяців на посаді ми керували в безперервних кризах. Республіка Молдова вступає в новий етап, на якому пріоритетом є безпека», — також зазначила Гаврилиця.

На пресконференції вона розповіла про кризу біженців, з якою вдалося впоратися уряду, початок будівництва нових ЛЕП, залучення нових інвестицій до Молдови, здачу в експлуатацію доріг і мостів та інші реформи.

І, найважливіше, за словами Гаврилиці, Молдова отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

У п’ятницю вранці кілька журналістів написали, посилаючись на джерела, що наближається відставка уряду Гаврилиці.

Кабінет міністрів на чолі з Гаврилицею склав присягу 6 серпня 2021 року.

Нагадаємо, Молдова слідом за Україною торік подала заявку на вступ до ЄС.