Макрон не виключає постачання літаків Україні, але вважає, що це не в пріоритеті

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у військовій допомозі Україні він віддає перевагу «більш корисній» і «швидшій» зброї, ніж бойові літаки.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє BFMTV.

Винищувачі «за жодних обставин» не можуть бути поставлені «в найближчі тижні», зазначив Макрон рано вранці цієї п’ятниці.

«Я не виключаю абсолютно нічого», — заявив він водночас.

Але «це не відповідає потребам сьогоднішнього дня», стверджує Макрон і вважає, що за краще допомагати Україні в інших «пріоритетах», таких як поставка гармат Caesar, про яку було оголошено минулого тижня.

Під час свого європейського турне в середу і четвер український президент наполягав на тому, що його країні потрібні винищувачі, щоб покласти край війні, яку веде Росія.

Президент Макрон запевнив, що його «дуже глибока і дуже точна дискусія» з Володимиром Зеленським у середу в Парижі підкреслила, що пріоритетом має бути «зробити все, щоб допомогти (Україні) вистояти в найближчі тижні», і «провести корисні операції навесні-влітку, якщо ми хочемо мати можливість потім паралельно здійснювати дипломатичні дії».