Китай просить ЄС відмовитись закликати «до повної перемоги» України

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Зауваживши, що Китай “дуже стурбований можливою ескалацією конфлікту”, він наголосив, що Пекін не вірить, що передача зброї Києву ефективно розв’яже проблему вторгнення РФ.

Він також розкритикував блок за “розмивання” його зобов’язань щодо Тайваню, попередивши “вищих посадових осіб з інституцій ЄС” припинити відвідувати острів.

Провокаційні коментарі Фу щодо України та Тайваню, двох найбільш чутливих геополітичних протиріч між Китаєм і Заходом, прозвучали в той момент, коли президент Китаю Сі Цзіньпін планує поїздку до Москви, згідно з повідомлення російського уряду.

Наполягаючи на тому, що російсько-український “конфлікт” був лише “неминучою” темою для розмови, Фу наголосив, що в іншому випадку Пекін має багатогранну “традиційну дружбу” з Москвою.

Відверто кажучи, ми дуже стурбовані можливою ескалацією цього конфлікту. Ми дуже стурбовані тим, що люди говорять про повну перемогу на полі бою. Ми вважаємо, що правильне місце буде за столом переговорів”, – заявив Фу.

Ідею “повної перемоги” України найбільш голосно підтримали країни Балтії та Східної Європи. Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв вести Україну “до повної перемоги” над РФ.

Зауважимо, що Фу все ж відкинув порівняння між Україною та Тайванем, які зіштовхуються з військовою загрозою з боку сусіда, що має ядерну зброю.

Мушу відразу сказати, що українська криза і тайванська проблема – це дві абсолютно різні речі. Україна – незалежна держава, а Тайвань – частина Китаю, – сказав він. Тож ці дві проблеми не можна порівняти”.

Фу Цун також заявив, що у разі підписання інвестиційної угоди між ЄС та Тайванем, яка перебуває у процесі підготовки, відносини між Євросоюзом та Пекіном значно похитнуться.