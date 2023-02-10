Чемпионат мира по плаванию 2025 года перенесен из России в Сингапур

Россию лишили права проведения чемпионата мира по плаванию в 2025 году, который по решению международной федерации World Aquatics перенесен в Сингапур.

Ранее предполагалось, что соревнования пройдут в Казани, где уже проходил чемпионат мира 2015 года.

Международный олимпийский комитет попросил спортивные федерации не проводить соревнования в России после ее вторжения в Украину.

«В Сингапуре есть все, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, опыт проведения соревнований высочайшего качества и комплексный подход к водным видам спорта – от элитного уровня до массового», – указал президент World Aquatics Хусейн аль-Муссалам в своем заявлении, в котором Россия не упоминалась.