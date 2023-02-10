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Британская разведка: успехи российских войск под Бахмутом и Угледаром сомнительны

С 7 февраля 2023 года российские силы, вероятно, добились тактических успехов на двух ключевых участках, пишет британская военная разведка в своей ежедневной сводке.

На северной окраине Бахмута в Донецкой области силы группы «Вагнер» продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя местность возле главной трассы М-03, ведущей в город.

Также российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту, отмечают британские аналитики.

Южнее российские подразделения обошли западную окраину города Угледар, где в конце января 2023 года возобновили наступление, также говорится в сводке.

Тем не менее, российские подразделения, вероятно, понесли особенно тяжелые потери в районе Угледара, поскольку в наступлении были задействованы неопытные подразделения.

Одна из попыток неудачного штурма завершилась тем, что российские войска, похоже, бежали, бросив не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров.

10 февраля, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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