Американский генерал: силы США в Азии готовы к боевым действиям

Американские войска и их союзники в Азии готовы к боевым действиям после нескольких лет совместных учений, заявил американский генерал, добавив, что неудачи России в Украине должны послужить предупреждением для потенциальных азиатских агрессоров, таких как Китай и Северная Корея.

Такие союзники США, как Филиппины, Япония и Австралия, среди прочих, «показали, что они объединятся, что они не потерпят агрессии со стороны стран, которые решили, что они хотят изменить мировой порядок», – заявил генерал-майор Джозеф Райан.

Хотя в Азии нет аналога НАТО, члены которого пообещали защищать друг друга от внешних атак, сеть американских договорных альянсов и оборонных партнерств, поддерживающих международный порядок, обеспечивает региональную защиту, сказал он.

«Меня лично очень вдохновляют действия наших союзников и партнеров в этом регионе, и то, как мы объединились в ответ на агрессию КНР, Северной Кореи и сказали: “Мы этого так не оставим”», – заявил Райан в интервью Associated Press.

Командующий 25-й пехотной дивизией Армии США, базирующейся на Гавайях, Райан находится в Маниле.

Частично его визит связан с переговорами с филиппинскими коллегами накануне двух ежегодных крупномасштабных военных учений, которые будут включать стрельбы, а также сухопутные, морские и воздушные наступательные маневры с участием тысяч американских и филиппинских военнослужащих.

Учения пройдут в марте и апреле.