Велика Британія виступила проти участі росіян в Олімпіаді-2024

8 лютого офіційний речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив, що Сполучене Королівство офіційно виступає проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри у Парижі 2024 року.

Джерело: #Букви

Прессекретар наголосив, що Велика Британія “дуже чітко” заявила Міжнародному олімпійському комітету (МОК), що не хоче участі Росії та Білорусі.

З Росією потрібно поводитися як із державою-ізгоєм і вона не повинна мати можливість легітимізувати свою незаконну війну в Україні”, – додав речник. Ми, як і багато інших країн, були однозначними щодо цього протягом усього часу, і ми хочемо бути впевненими, що ми продовжуватимемо говорити з цього приводу на одній мові”.

У МОК кажуть, що наразі “немає планів щодо участі російської чи білоруської делегації” на Іграх у Парижі. Проте минулого тижня МОК заявив, що російські та білоруські спортсмени змагатимуться як нейтральні спортсмени під білим прапором, якщо візьмуть участь в Олімпіаді.