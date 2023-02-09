«Украина — это Европа». Парламент ЕС стоя встретил Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский появился в зале заседаний парламента Евросоюза.

Его встретили длительным и аплодисментами и криками «браво».

«То, как вы руководите страной весь этот прошедший год страшной войны, вдохновляет ваш собственный народ и всех остальных в каждом уголке мира», — сказала во вступительном слове председатель Европарламента Роберта Метсола.

Она подчеркнула, что будущее Украины в Европе — вопрос решенный. И ЕС сделает все возможное, чтобы помочь своему союзнику на военном и дипломатическом поприще.