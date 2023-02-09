 
«  
  »

«Украина — это Европа». Парламент ЕС стоя встретил Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский появился в зале заседаний парламента Евросоюза.

Его встретили длительным и аплодисментами и криками «браво».

«То, как вы руководите страной весь этот прошедший год страшной войны, вдохновляет ваш собственный народ и всех остальных в каждом уголке мира», — сказала во вступительном слове председатель Европарламента Роберта Метсола.

Она подчеркнула, что будущее Украины в Европе — вопрос решенный. И ЕС сделает все возможное, чтобы помочь своему союзнику на военном и дипломатическом поприще.

9 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  