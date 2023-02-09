Україна в оптимістичному варіанті отримає західну авіацію у другому півріччі

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський в ефірі Еспресо.

«У мене немає жодних сумнівів, що Україна отримає і авіацію, і більш дальнобійні артсистеми, і ракети. Нюанси полягають в тому, що наші партнери приймають рішення з запізненням на три-чотири місяці», — зазначив він.

Веніславський навів приклади Німеччини та США.

«Спочатку Україна не отримувала від Німеччини взагалі нічого, крім аптечок, шоломів та бронежилетів. Потім пішли боєприпаси, САУ. Зараз вже танки і йде дискусія навколо літаків. Те ж саме зі США — спочатку отримували стрілецьку зброю, протитанкові гранатомети та ПЗРК, зараз вже доконаний факт отримання системи Patriot. Влітку щодо цього було багато скептичних заяв та оцінок. Тому питання про літаки точно буде вирішене, але вони потрібні сьогодні. Ми їх отримаємо в оптимістичному варіанті друга половина — кінець року», — підсумував нардеп.