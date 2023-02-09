Как обеспечить дом бесперебойным электричеством SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами » Україна розраховує отримати від Франції винищувачі та далекобійні ракети від Британії Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона та Олафа Шольца про далекобійну зброю і сучасні літаки, звернувшись до лідерів Франції та Німеччини у Парижі, куди прибув відразу після візиту до Великої Британії. «У нас у всіх дуже мало часу. І це, до речі, не про сьогодні я говорю, а це про тижні, місяці, які у нас попереду, а отже — це про зброю, яка потрібна для миру. Тому що треба зупинити війну, яку розв’язала Росія», — заявив Зеленський на спільній пресконференції трьох лідерів. Він висловив переконання, що Франція і Німеччина мають потенціал «game changer», тобто здатність переломити ситуацію, і що саме в такому ключі він бачить їхні перемовини в цей день. «Усе очевидно: що раніше Україна отримає далекобійну зброю, Еммануеле, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки, Олафе, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир», — сказав Зеленський. Він подякував Макрону та Шольцу за «спонтанну ідею про проведення цієї зустрічі». «Ми підтримуємо Україну та маємо намір привести її до перемоги, — сказав Макрон. — Україна може покладатися в цьому на Францію та її союзників, а Росія не повинна перемогти і переможе в цій війні». Президент Франції також завірив Зеленського, що Париж продовжить надавати військову допомогу Україні та буде адаптуватися до потреб Києва. «Росія не може виграти цю війну», — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, який для цієї зустрічі прилетів у Париж. Він додав, що як фінансова, так і оборонна підтримка України триватиме так довго, як це буде потрібно. «Я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність — оборонну, санкційну, політичну, саме тому зараз я тут», — висловився президент Зеленський. Після цього розпочалися перемовини трьох лідерів. Поки що не було повідомлень про нові пакети військової допомоги. Відомо, що Україна розраховує отримати від Франції винищувачі Міраж та Рафаль, це підтвердив в інтерв’ю BBC News Україна міністра закордонних справ Дмитро Кулеба. Раніше у середу Зеленський відвідав Велику Британію, де зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, королем Чарльзом III, виступив перед парламентом і зустрівся з лідерами британських партій, а також відвідав військову базу, де тренуються українські військові та підписав Лондонську декларацію єдності з Великою Британією. Це його другий закордонний візит після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після початку війни президент України довгий час не залишав свою країну і казав, що це недоречно. Проте 21 грудня Зеленський здійснив візит до США, де зустрівся з президентом Джо Байденом, а також виступив в Конгресі. Під час того візиту українській делегації вдалось домовитись про збільшення американської військової допомоги. Зокрема, Вашингтон погодився передати Києву сучасні протиракетні комплекси PATRIOT. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото, Володимир Зеленський та Ріші Сунак на церемонії підписання Лондонської декларації єдності між Україною та Великою Британією 8 лютого відбувся візит Зеленського до Лондона. Британська влада ще до прибуття Зеленського оголосила, що програма навчання українських військових буде розширена, щоб охопити пілотів винищувачів і морську піхоту. Це може означати наявність попередніх домовленостей про передачу Україні західних військових літаків, про які тривалий час просив Київ. В день візиту Зеленського уряд Великої Британії також оголосив про нові санкції проти Росії. Під санкції потрапили 15 фізичних та юридичних осіб, серед яких уповноважений президента РФ із захисту прав підприємців Борис Тітов. Також в списку компанії та заводи, які зокрема займаються розробкою безпілотників ZALA Aero. Після аудієнції у короля Чарльза III президент України прилетів разом з прем’єр-міністром Ріші Сунаком на військову базу у Дорсеті, де українські військові тренуються керувати британськими танками Challenger 2. Тут відбулася зустріч Зеленського з українськими військовими, і церемонія нагородження орденами. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото, Володимир Зеленський та британський прем’єр Ріші Сунак на базі в графстві Дорсет, де тренуються українські військові АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES На військовій базі відбулося підписання Лондонської декларації єдності України та Великої Британії, яка ще більше зміцнить відносини двох країн. Під час спільної пресконференції прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не виключив постачання Україні винищувачів, але строків не назвав. bbc.com