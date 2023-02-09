Ученые добились рекордной продолжительности жизни у крысы

Это Сима, 47-месячная и самая старая из когда-либо живших крыс линии Спрега-Доули, на которых часто ставят опыты. Прошлый рекорд — 45,5 месяцев (для серых крыс вообще рекорд составляет 4,5 года). Она — последний живой участник эксперимента, проводимого Гарольдом Кэтчером, директором по науке в стартапе Yuvan.

Изначально крыс было 16, по 8 в контрольной и опытной группе. Эксперимент начали, когда крысам было 24 месяца. Каждые 90 дней опытная группа получала некий концентрат плазмы крови молодых особей под названием Е5. Животные в опытной группе прожили от 38 до 41 месяцев, плюс Сима 47. Крысы из контрольной группы, получавшие плацебо, прожили от 34 до 38 месяцев. Кроме того, у животных из опытной группы сила хвата была в 2,8 раза выше, чем у контрольной. Эксперимент будет продолжаться, пока жива Сима.

Кэтчер подчеркивает (как и все они постоянно), что целью является не продление жизни, а продление здоровья и молодости, уменьшение страданий и болезней в позднем возрасте. Но все же добавляет, что если получится это, то получится и продлить жизнь.

После завершения этого эксперимента, вероятно, последует следующий, на большей выборке, а потом и до людей доберутся. Кэтчер считает, что если с людьми все получится, то плазму для получения Е5 можно будет брать у свиней со скотобоен.