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У Києві прогримів вибух на колишньому заводі, загинула людина, ще троє поранені

У четвер, 9 лютого, о 15:45 в Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу, одна людина загинула, ще троє поранені

Про це повідомила КМВА.

Попередньо ще 6 осіб дістають ДСНС.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибух стався в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, зруйновано будівлю площею 500 кв. м.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого.

«За попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула», — йдеться у повідомленні.

У КМВА заявили, що попередня причина — вибух газового балона.

9 февраля, 2023 | Category: Новости, Украина

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