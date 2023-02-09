У Києві прогримів вибух на колишньому заводі, загинула людина, ще троє поранені Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні » Трансгендерна пара народила дитину в Індії У трансгендерної пари з Індії, фотографії вагітності якої раніше стали вірусними, народилася дитина. Її вітають зі «сльозами радості». Зія Павал сказав, що її партнер Захад народив у середу. Павал розповіла про це в інстаграмі, де поділилася першими фото дитини. Пара розповіла ВВС, що і Захад, і дитина, чиє ім’я та стать поки що не називають, почуваються добре. Павал та Захад, який називає себе лише за іменем, мріяли стати батьками. На період вагітності пара призупинила гормональну терапію. Фотосесію вагітної індійської трансгендерної пари активно поширювали соцмережі. 21-річна Зія Павал та її партнер 23-річний Захад, які живуть у південному індійському штаті Керала, були в процесі зміни статі, коли вирішили народити дитину. Павал, яка каже, що завжди хотіла дитину, при народженні записана як чоловік, а тепер ідентифікує себе як жінка. Захад, який називає себе тільки за іменем, при народженні вважався жінкою, а тепер ідентифікує себе як чоловік. Він вже народив. На їхніх сторінках у соцмережах посипалися привітання. «Трансгендерні люди заслуговують на сім’ї», — написала трансгендерна актриса С. Нега під постом Павал в інстаграмі, де вона поділилася фотографіями. Павал і Захад кажуть, що їхній досвід може бути рідкісним в Індії, бо «наскільки нам відомо, ніхто ще не називав себе біологічним батьком у спільноті трансгендерів». АВТОР ФОТО,ZIYA PAVAL / INSTAGRAM За оцінками, в Індії живе близько двох мільйонів трансгендерів, хоча активісти кажуть, що їх більше. У 2014 році верховний суд Індії постановив, що вони мають такі ж права, як інші люди. Але їм все ще важко отримати доступ до освіти та охорони здоров’я. Коли Павал і Захад зустрілися три роки тому, вони обидва були віддалені від своїх сімей. «Я з консервативної мусульманської сім’ї, яка ніколи не дозволяла мені вчитися класичним танцям, — каже Павал. — (Мої батьки — Ред.) були настільки ортодоксальними, що обрізали мені волосся, щоб я не танцювала». Павал каже, що покинула дім, щоб взяти участь в молодіжному фестивалі, і так і не повернулася. Вона вчилася танцювати в громадському центрі трансгендерів, а тепер навчає танцювати студентів у районі Кожікоде. Захад, який отримав освіту бухгалтера, походить із християнської сім’ї з рибальської громади міста Тіруванантапурам. Зараз він працює в супермаркеті. Він залишив сім’ю після того, як зізнався рідним, що є трансгендером. Але після того, як він завагітнів, його родина прийняла пару та підтримала. «Вони допомагають Захаду протягом вагітності», — каже Павал. Саме мати Захада спочатку попросила пару не розповідати про вагітність публічно. Вони оголосили про це на своїй сторінці в інстаграмі минулого тижня лише після того, як вона дала дозвіл. Павал каже, шо її родина досі не дала про себе знати. АВТОР ФОТО,ZIYA PAVAL/INSTAGRAM Підпис до фото, Павал є вчителькою з танців, а Захад — бухгалтер Пара вирішила народити дитину півтора року тому, коли обоє були на різних стадіях зміни статі, розповіла ВВС Павал. Яєчники та матка Захада ще не були видалені, тому за порадою лікарів пара припинила гормональну терапію. Лікарі пари не мають права спілкуватися із ЗМІ. «Після вагітності вони можуть відновити терапію статевими гормонами», — каже доктор Махеш Д. М., ендокринолог із міста Бангалор, який працював із кількома трансгендерними людьми. Після народження дитини пара каже, що їм доведеться більше працювати, щоб звести кінці з кінцями. «Тяжко вижити», — каже Павал, додаючи, що їй доведеться брати більше студентів на танці. «Захад повернеться до роботи приблизно через два місяці після народження дитини. Тоді я буду піклуватися про дитину». Пара каже, що спільнота трансгендерів привітно сприйняла їхню вагітність. «Звісно, є люди як всередині трансгендерної спільноти, так і за її межами, які вірять у стереотипи. Вони думають, що трансгендерний чоловік не може виношувати дитину», — каже Павал.