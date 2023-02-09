SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами

Компания SpaceX предприняла шаги, чтобы не допустить использования украинскими военными спутникового интернет-сервиса Starlink для управления дронами в боевых действиях против российских сил в регионе, заявил в среду президент SpaceX.

Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь для защиты от россиян, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Однако украинцы использовали его таким образом, который… не был предусмотрен какими-либо соглашениями», сказала Шотвелл.

В беседе с журналистами она сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами.

Украина эффективно использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности, — сказала Шотвелл, имея в виду использование Starlink для управления дронами. — Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали».

Шотвелл отказалась уточнить, какие меры были приняты в этой связи SpaceX.

Использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины, сказала Шотвелл, добавив, что контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, финансовым учреждениям и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

«Мы знаем, что военные используют [Starlink] для связи, и это нормально, — сказала она. — Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях».

SpaceX в частном порядке доставила грузовиками терминалы Starlink в Украину, что позволило украинским военным общаться между собой, подключив терминалы и соединив их с почти 4000 спутниками, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

Правительства нескольких стран, в том числе США и Франции, заплатили за другие поставки терминалов Starlink помимо тех, которые были профинансированы SpaceX в частном порядке.

Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX в ответ усилила программное обеспечение этого сервиса, заявил Илон Маск, исполнительный директор компании.

Отвечая на вопрос, ожидала ли SpaceX использование Starlink в наступательных целях в Украине при принятии решения о доставке терминалов в зоны конфликта, Шотвелл ответила: «Мы не думали об этом. Я не думала об этом. Наша команда Starlink могла [догадаться об этом], не знаю. Но мы довольно быстро это поняли».

В конце прошлого года у Starlink в Украине были перебои в обслуживании по причинам, которые SpaceX не объяснила.

Отвечая на вопрос, были ли связаны ли эти перебои в работе с попытками SpaceX ограничить использование Starlink в наступательных целях, Шотвелл ответила: «Я не хочу отвечать, потому что не уверена, что знаю ответ».