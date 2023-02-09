Швеция заявила о готовности возобновить переговоры с Турцией по вопросу о вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что он готов возобновить зашедшие в тупик переговоры по заявке его страны на вступление в НАТО, как только к этому будет готова Турция.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО вскоре после российского вторжения в Украину в прошлом году, и хотя большинство государств-членов альянса ратифицировали заявки, Турция пока не дала своего согласия.

Страны принимаются в НАТО только в случае одобрения всех членов альянса.

В прошлом году три страны достигли соглашения о дальнейших действиях, но в январе Анкара вышла из переговоров в связи с ростом напряженности после протестов в Стокгольме, где ультраправый политик устроил акцию с сожжением Корана.

«Первое, что нам нужно, это успокоить ситуацию. Сложно вести эффективные переговоры, когда все вокруг тебя буквально горит», – заявил Кристерссон на пресс-конференции.

По его словам, сложились благоприятные условия для возобновления переговоров, но с учетом предстоящих в мае выборов в Турции вполне понятно, что Анкара сосредоточена на внутренней политике.

«Как только они будут готовы к переговорам, мы, разумеется, будем готовы», – сказал Кристерссон.