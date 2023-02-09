За оцінками експертів Інституту вивчення війни, війська РФ відновили ініціативу та розпочали черговий великий наступ у Луганській області.

Як зазначали аналітики, протягом останнього тижня темп російських операцій на лінії Сватове-Кремінна помітно зріс.

Окрім цього, російські джерела активно повідомляють про те, що війська РФ атакують оборонні рубежі України, незначно просуваючись уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська та на захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри бойових дій свідчать про досягнення росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватового.

Крім того, російське військове командування, схоже, повністю залучило частини кількох звичайних дивізій до рішучих наступальних операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна.

Зокрема підрозділи кількох полків 144-ї та 3-ї мотострілецької дивізії (20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) і полк 90-ї танкової дивізії (Центральний військовий округ), підтримані частинами 76-го Повітряно-десантна дивізія та невизначені підрозділи Південного військового округу ведуть наступальні операції вздовж усієї лінії Сватове-Кремінна та, як повідомляється, наступають проти української оборони.

“Задіяння значних частин принаймні трьох основних російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили поки що заважають російським силам отримати значні успіхи”, – зазначили аналітики.

Вони додали, що, найімовірніше, російський наступ ще не досягнув повного темпу. Зокрема командування РФ поки що не направило в наступ частини 2-ї мотострілецької дивізії (1 -ша гвардійська танкова армія Західного військового округу), яка в січні після дислокації в Білорусі перекинулася в Луганську область.

“Російські війська поступово починають наступ, але його успіх не є обов’язковим. Хоча російські сили в Луганській області зараз мають ініціативу (тобто російські сили встановлюють умови бою, завершуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), повна прихильність цих сил може призвести до їх остаточної кульмінації вздовж лінії Сватове-Кремінна, не досягнувши своїх цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей. Ця кульмінація, ймовірно, дасть вікно можливостей для українських сил, щоб використати їх у власному контрнаступі”, – наголосили в ISW.