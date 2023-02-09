Rheinmetall веде переговори з Україною про бойові танки майбутнього Panther

Німецький виробник бронетанкової техніки Rheinmetall хоче постачати в Україну свої новітні моделі озброєння, у тому числі перспективні танки KF51 Panther.

Про це повідомив газеті Handelsblatt Business daily виконавчий директор концерну Армін Паппергер.

“Україну цікавлять “Lynx” і “Panther ” – найсучасніші бойові машини піхоти і бойові танки“, – сказав Армін Паппергер.

Та підкреслив, що переговори з Києвом вже тривають.

Німецький танк KF51 Panther та БМП Lynx. Фото з відкритих джерел.

І якщо вони будуть успішними – уряд Німеччини повинен буде схвалити експорт бронетехніки, що була виготовлена у Німеччині, повідомляє видання.

KF51 Panther

Німецький концерн Rheinmetall вперше представив прототип танка Panther KF51 минулого року на виставці озброєнь Eurosatory-2022.

Генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер назвав цю бойову машину наступницею танка Leopard 2. Але відомо, що окрім декількох прототипів ще не було побудовано жодної серійної одиниці цього типу техніки.

Прототип танка сильно відрізняється від класичних моделей танків країн НАТО та розрахований на впровадження нових технологій і рішень.

Основне озброєння KF51 – нова 130-мм гладкоствольна гармата Rh120 довжиною у 52 калібри, що має замінити нинішні 120-мм гармати стандарту НАТО. Гармата має працювати разом з новим автоматом заряджання, що розрахований на 20 боєприпасів. Він розташований у кормовій ніші башти танку.

Танк розрахований на екіпаж з трьох осіб: командира, навідника у башті та механіка-водія. Також є додаткове робоче місце для оператора БПЛА або командира підрозділу.

У танку розміщено комплекс управління безпілотниками повітряної розвідки, що мають підвищити ситуаційну поінформованість екіпажу. Також реалізована інтеграція у башту пускової установки баражуючого боєприпасу HERO 120.