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Прем’єр Польщі Моравецький заявив про готовність передати Україні винищувачі, але є умова

Матеуш Моравецький
Польща готова передати Україні сучасні винищувачі, але спочатку це мають зробити ті країни-члени НАТО, в кого їх більше

Про це 9 лютого заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.

«Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але напевно, будемо позитивно відповідати на це», — сказав Моравецький.

Він підкреслив, що надати Україні винищувачі першими могли би ті країни, хто має їх найбільше.

Моравецький зазначив, що у Польщі недостатньо винищувачів, тому вона замовила нові F-35.

9 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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