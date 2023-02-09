Понад 7,6 тис. росіян звернулись до проєкту «Хочу жити», щоб здатись у полон

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Укрінформ.

Костенко зазначила, що через значні втрати в живій силі та військовій техніці Росія була змушена провести чергову мобілізаційну кампанію. Також Кремль продовжує залучати засуджених до служби у так званих приватних військових компаніях. За її словами, щоб примусити до співпраці для них «створюються нестерпні умови утримання» у колоніях.

«На тлі мобілізаційних зусиль Росії не можна не відзначити факт дедалі більшої популярності українського державного проєкту під назвою «Хочу жити», покликаного допомогти військовослужбовцям російської та білоруської армій безпечно здатися в полон. За весь час його роботи, з 15 вересня 2022 року, від росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України надійшло понад 7600 звернень про можливість здатися в полон», — заявила українська дипломатка.

Лише за січень сайт проєкту відвідали 5,6 млн користувачів, з них 4,7 млн — з РФ.

«Поки російська пропаганда не перекрутила факти, хочу запевнити, що утримання військовополонених, які добровільно здалися в рамках проєкту, відбувається відповідно до положень Женевських конвенцій. За власним бажанням вони можуть потім повернутися додому в результаті обміну або попросити притулку», — наголосила Костенко.

За її словами, доля тих загарбників, які не скористалися пропозицією проєкту, відображається у щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ.

Довідка: «Хочу жити» — державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з Росії безпечно здатися в полон.