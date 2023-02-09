Макрон: Франция приведет Украину к победе

Выступая на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце после встречи с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна намерена привести Украину к победе в войне с Россией.

“Мы поддерживаем Украину и намерены привести ее к победе, — сказал Макрон. – Украина может полагаться в этом на Францию и ее союзников, а Россия не должна победить и не победит в этой войне”.

Президент Франции также заверил Зеленского, что Париж продолжит предоставлять военную помощь Украине и будет адаптироваться к нуждам Киева.

Канцлер Германии Олаф Шольц, специально прилетевший в Париж, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, также подтвердил, что его страна будет предоставлять Украине военную помощь “столько, сколько потребуется”, и, как и его французский коллега, подчеркнул, что нельзя допустить победы России в этой войне.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Макрона и Шольца за “спонтанную идею о проведении этой встречи”.

“Франция и Германия потенциально могут в корне изменить ситуацию, — заявил он. — Чем быстрее Украина получит оружие дальнего радиуса действия и современные самолеты, тем сильнее будет наша коалиция”.

В четверг президент Украины отправится в Брюссель на саммит ЕС.