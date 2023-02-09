Відповідно до останніх даних, кількість жертв потужного землетрусу у Туреччині та Сирії вже перевищує 17 000 осіб.

За останніми даними влади, жертвами землетрусу, який сколихнув південь Туреччини та Сирію 6 лютого, стали щонайменше 17 176 осіб.

Зокрема кількість загиблих у Туреччині зросла до 14 014, про що повідомив очільник України Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до постраждалого міста Газіантеп.

У Сирії кількість жертв – 3 162 особи, серед яких 1 900 – це мешканці контрольованих повстанцями районів на північному заході країни та 1 262 жителі районів, контрольованих сирійською владою.

Повідомляється також про десятки тисяч поранених в обох країнах.

Рятувальники продовжують шукати тих, хто міг вижити, під завалами будівель.