«Украина — это Европа». Парламент ЕС стоя встретил Владимира Зеленского ГУР про наступ росіян: загострення на Донбасі буде, інші напрямки – для відволікання » «Героїчний воїн часів Вільгельма Завойовника» — британські ЗМІ про візит Зеленського Більшість перших сторінок провідних британських ЗМІ присвячені несподіваному візиту президента Володимира Зеленського до Британії, що описують його як потужний, екстраординарний, емоційний та героїчний. Нинішній візит багато хто пов’язує зі спробою прискорити надання Україні обіцяних озброєнь, а також прагненням зняти останнє табу — на бойові літаки. The Guardian і Financial Times винесли у свої заголовки заклик Зеленського надати українській армії винищувачі, назвавши їх «крилами свободи», необхідними для захисту від російської агресії. The Sun публікував фотографію, на якій Володимир Зеленський зустрічається з королем Чарльзом ІІІ, під заголовком «Дякую за чай… А тепер дайте мені свої літаки». Підпис до фото, У Лондоні президент України зустрівся з королем Карлом III, а також відвідав військову базу, де навчаються українські військові За даними Daily Mail і Daily Express, цей заклик чинить певний тиск на прем’єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака. Однак і сам Сунак, на відміну від інших західних лідерів, не вважає такий розвиток подій неможливим, пише The Guardian. «Щодо бойових літаків, звісно, вони частина розмови, і ми обговорювали їх сьогодні і раніше. Ми оголосили сьогодні, що тренуватимемо українських льотчиків за стандартами НАТО, тому що перший крок у постачанні новітніх літаків — це підготувати пілотів та персонал, які можуть їх використовувати. Цей процес займає певний час. Ми починаємо цей процес сьогодні. Нічого не можна виключати», — заявив Сунак. Він також додав, що мета Британії — це перемога України на полі бою цього року. За негайну передачу Україні винищувачів виступив і колишній британський прем’єр Борис Джонсон, пише the Express. Він заявив, що «потужний і пристрасний заклик» Зеленського має бути почутий, і що настав час Києву отримати «те, що йому потрібно, щоб закінчити роботу» проти Росії. Посольство Росії своєю чергою вже заявило, що цей крок «матиме наслідки для всього європейського континенту», зазначає видання i. Окрему увагу британська преса приділила виступу українського президента перед британськими законодавцями. Зеленський звернувся до депутатів обох палат парламенту у Вестмінстер-голі — історичній будівлі, де відбуваються важливі державні заходи Великої Британії. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Оглядач The Times Квентін Леттс пише, що виступ українського лідера мав шалений успіх, а його самого вважають «воїном» часів Вільгельма Завойовника. У парламенті його вітали тривалими оваціями та запросили його на сцену зі словами «Слава Україні!», які спікер парламенту виголосив українською. Серед глядачів, окрім чинного прем’єра Ріші Сунака, були також попередні прем’єри Борис Джонсон та Тереза Мей. Борису Джонсону Зеленський окремо подякував за підтримку у той момент, коли «це здавалося неможливим». Подякував він і нинішньому прем’єру за продовження політики єдності з Україною.