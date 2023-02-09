Большие и быстрые деньги на Джет Как обеспечить дом бесперебойным электричеством » Фраза Зеленского «Дайте нам крылья» на первых страницах многих британских газет Фразу «Дайте нам крылья» из речи Владимира Зеленского перед британским Парламентом можно видеть на первых полосах многих британских утренних газет, безотносительно к их политическим предпочтениям или маркетинговой стратегии: Daily Telegraph, Guardian, Times, Financial Times, Daily Mail, Daily Mirror. Некоторые консервативные таблоиды обращают эту фразу к правительству (которое прислушивается к ним внимательно): «А теперь дайте ему крылья» (Daily Mail) или «Пошлите ему все наши самолеты» (Daily Express). Так или иначе визит украинского лидера попал на первые полосы всех общенациональных газет, кроме таблоида Daily Star. Убедиться в этом можно по картинкам в этой публикации.