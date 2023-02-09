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«Европейский путь и верховенство права». Зеленский начал свое выступление в европарламенте

Глава Европарламента Роберта Метсола заверила Владимира Зеленского, что ЕС будем помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Свобода будет защищена, мир будет восстановлен, вы победите. Слава Украине!» — сказала Роберта Метсола, прежде чем передать слово Владимиру Зеленскому.

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что такие взаимодействие и поддержка и есть проявление европейского образа мышления, образа жизни и всего того, что сейчас отстаивает Украина в войне против России.

В России, подчеркнул Зеленский, отстаивается ровно противоположное — путь покорности и насилия, к которому кучка людей в кремлевских стенах принуждает более 140 млн граждан страны.

9 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Украина

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