Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні

Міністр оборони Британії Бен Воллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC.

Воллес підкреслив, що постачання літаків потенційно може зайняти місяці. Він зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.

Виступаючи на конференції в Римі, Воллес сказав, що повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіусу дії і безпілотних літальних апаратів.

Він зазначив, що було б «більш реалістично і продуктивно» передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією.

«Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб — і не витрачаючи на це місяці», — сказав він.

Воллес підкреслив, що його обов’язок — забезпечити Велику Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони.

Він також відкинув пропозиції колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків «Тайфун».

За його словами, «Тайфуни» виробляються коаліцією різних країн, і для того, щоб відправити їх в Україну, потрібен їхній дозвіл. Він додав, що «Тайфуни» обладнані лише для бою в повітрі і не придатні для наземної атаки.