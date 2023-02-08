Зеленський у Лондоні починає перші візити в західній Європі з часу лютневого російського вторгнення

Британський уряд повідомив, що у середу 8 лютого президент України Володимир Зеленський відвідує Лондон, вперше офіційно перебуваючи в західній Європі за рік з часу вторгнення Росії 24 лютого 2022 р.

Раніше були повідомлення, що Володимир Зеленський ймовірно братиме участь у саміті ЄС у Брюсселі 9-10 лютого.

Я пишаюся, що сьогодні ми розширимо програму навчання українських військових на морських піхотинців та пілотів літаків — винищувачів, щоб забезпечити Україні військо здатне захищати її інтереси у майбутньому.

З офісу прем’єр-міністра Ріші Сунака на Давніґ стріт 10 повідомляють, що Зеленський відвідає українських військових, які проходять навчання на британських базах, а також виступить у парламенті.

Досі впродовж року активної фази російської війни президент Зеленський здійснив лише один офіційний візит за кордон у грудні 2022 року до США, де зустрівся з президентом Джо Байденом і виступив у Конгресі, а на шляху він зупинявся у Польщі, де вів переговори з польськими керівниками.

Візит до Лондона буде визнанням провідної ролі Великої Британії, яка стала найбільшим після США донором міжнародної військової допомоги Україні.

З нагоди візиту Зеленського британський уряд оголосив новий набір допомоги включно з планом навчання українських пілотів на «новітніх літаках-винищувачах, що відповідають стандартам НАТО», а також нову програму навчання українських морських піхотинців.

Минулого тижня до Британії прибули українські танкісти, які будуть використовувати 14 обіцяних Україні британських танків Challenger-2.