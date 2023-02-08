В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 «Омікрон»

В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 «Омікрон»: ситуація із захворюваністю стабільна

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю на ютуб-каналі UNICEF Ukraine.

«Зараз в Україні циркулює 12 підтипів штаму Омікрон. Це абсолютно характерна картина як і для будь-якої країни Європи», — сказав він.

Окрім цього, Кузін також додав, що люди звертаються до лікаря з симптомами Covid-19 переважно лише у випадку крайньої потреби. Госпіталізація на рівні 2,5 тис. випадків впродовж минулого тижня і загалом зайняті 5-7% від загальної кількості ліжок, які були виділені для боротьби з Covid-19. Кузін зауважив, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні наразі стабільна, проте очікується зростання наприкінці лютого.