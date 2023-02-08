В Латвии загорелся завод, производящий дроны для Украины и НАТО

Во вторник вспыхнул пожар на американском заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в Латвии, который производил дроны для военных Украины и союзников по НАТО.

Два десятка полицейских машин, девять пожарных и пять машин скорой помощи прибыли на место пожара на заводе американской компании Edge Autonomy в Марупе, на окраине Риги.

«В производственном корпусе возник пожар повышенной опасности, образовался сильный дым», — говорится в сообщении пожарной службы в «Твиттере».

В компании Edge Autonomy подтвердили агентству LETA, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, но точные его масштабы пока неизвестны.

Калифорнийская компания Edge Autonomy производит беспилотные летательные аппараты большой дальности для разведки, наблюдения и рекогносцировки