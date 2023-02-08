USAID передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 7 лютого передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури тощо, пояснили в міністерстві.

«З початку повномасштабної війни Росії проти України USAID тісно співпрацює з урядом України з підприємствами енергетичного сектору для забезпечення безперебійної роботи електричних, газових та теплових мереж країни.

Сьогодні уряд США передає газотурбінну мобільну електростанцію, щоб збільшити генеруючі потужності енергосистеми України та забезпечити об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення світлом і теплом протягом цієї складної зими. USAID продовжить допомагати Україні зменшувати наслідки масованих атак на енергетичну інфраструктуру та забезпечувати енергопостачання для населення та бізнесу України, щоб пережити цю зиму та перемогти», — йдеться у повідомленні.

Мобільна електростанція вироблена у США компанією «General Electric».

«USAID вже доставило понад 1500 генераторів у 22 області України, і ще більше допомоги вже у дорозі. Ці генератори забезпечують електро- та теплопостачання шкіл, лікарень, центрів розміщення для внутрішньо переміщених осіб, підприємств централізованого теплопостачання та систем водопостачання за відключень електроенергії у результаті авіаударів Росії», — додали в Міненерго.

«Встановлення цієї турбіни стане першим практичним кроком з реалізації Стратегії Міністерства енергетики України щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації у нашій країні.

Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики», — заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Станом на сьогодні USAID інвестувало близько 400 мільйонів доларів США в інфраструктуру теплопостачання України, щоб допомогти українцям пережити зиму.