У Латвії пожежа на заводі з виробництва дронів

У латвійському місті Марупе спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва безпілотних літальних апаратів Edge Autonomy

Про це пише видання Par drosibu.

Виклик про пожежу надійшов о 15.14. На місці рятувальники констатували, що будівля горить відкритим вогнем, який швидко поширюється.

На місці працюють 50 пожежників, залучено дев’ять автоцистерн, три автодрабини, а також команда рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною місткістю 35 тонн води.

Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення. Мешканців закликають закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію.

У компанії Edge Autonomy підтвердили, що горить їхнє виробництво, проте від докладніших коментарів відмовилися. Заступник директора Edge Autonomy Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні її масштаби поки невідомі.