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Сунак: британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців.

Як повідомляє «Європейська правда», про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі з українськими танкістами, які зараз освоюють ці машини.

«Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, будуть використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України вже наступного місяця. І ми сьогодні домовилися розширити програму навчання, через яку пройшли вже 10 тисяч українських військових, на морпіхів та пілотів винищувачів», — заявив Ріші Сунак.

Він додав, що Британія докладає зусиль для того, аби необхідна західна зброя опинилася в Україні у найближчі тижні, а не через місяці чи роки.

«Ми повинні озброїти Україну у короткостроковій перспективі, і також посилювати її на довгострокову перспективу. Не можна допустити, щоб Україна знову була вразливою ціллю для нової агресії», — наголосив Ріші Сунак.

8 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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