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Суд дав 15 років тюрми киянину, який здавав росіянам позиції ЗСУ

Тюрма на Лонцького
Суд визнав винним у держзраді 58-річного мешканця Києва, який здавав ворогові позиції ЗСУ. Чоловік отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«Прокурором у суді доведено, що обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру. Використовуючи вказаний телеграм-канал, киянин передавав представнику Збройних сил Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва», — йдеться в повідомленні.

За допомогою цих підказок ворог неодноразово здійснював обстріли зазначених підрозділів, унаслідок чого дві людини загинули й чотири дістали поранення, вказали у прокуратурі.

Чоловіка затримали у березні 2022 року, а 6 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив йому вирок.

8 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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