Швидкі кредити — за який час реально оформити кредит

З появою швидких кредитів на фінансовому ринку України банківські позики стали відходити другий план. Їхня швидкість є справді вражаючою. Сьогодні отримати позикові кошти на картку можна протягом 15 хвилин. Процедура кредитування повністю віддалена, не вимагає спілкування з менеджерами установи та збору численних довідок. У цій статті ми розповімо, як оформити швидкий кредит на карту neocredit.com.ua. Це одна із найпопулярніших мікрофінансових організацій, яка видає миттєві позики.

Клієнти МФО Неокредит користуються такими перевагами:

сервіс працює 24/7;

оформлення позики займає 15 хвилин для новачків та 5 хвилин для постійних;

грошовий переказ здійснюється на картку миттєво після схвалення заявки.

Для отримання позики з автоматичним схваленням позичальникам не потрібно виходити з дому. Достатньо мати гаджет з виходом у мережу, активну сім-картку, паспорт, ідентифікаційний код та банківську картку. Швидкі мікропозики — це паличка-виручалочка в непередбачених ситуаціях. Якщо гроші потрібні терміново, сервіс Neocredit повністю до ваших послуг.

Хто може отримати швидкий кредит

Послуги мікрофінансової організації доступні для широкого кола користувачів. Це зумовлено тим, що вимоги компанії до позичальників мінімальні. У той час, як банки та інші фінансові організації вимагають від клієнтів довідки про доходи, склад сім’ї, поручителів, МФО дозволяє обійтися без зайвої бюрократії.

Деякі умови, що висуваються до потенційних клієнтів, дійсно прості. Наприклад, вік. Щоб вільно кредитуватися на сервісі, необхідно підходити під вікові обмеження — від 21 до 65 років. Другою умовою є відсутність боргів та прострочок за іншими позиками. Оформити кредит швидко можна лише після погашення всіх попередніх.

Також необхідно мати український паспорт із пропискою у будь-якому регіоні. В іншому — ніяких обмежень не існує. Кредитуватися можуть студенти, пенсіонери, домогосподарки, фрілансери та бізнесмени. Також на отримання позики можуть розраховувати люди без офіційного працевлаштування або з судимістю. Не мають особливого значення кредитна історія та кредитний рейтинг людини.

Які документи потрібні для оформлення швидкої позики

Запит на швидке отримання позикових коштів зазвичай надходить від людей, які зіткнулися з непередбаченими обставинами. У деяких ситуаціях немає часу на те, щоб збирати численні довідки, відвідувати відділення організації та проходити співбесіду у менеджера. Це може бути терміновий ремонт холодильника, купівля зимової куртки, заміна каналізаційних труб тощо. Тому МФО Неокредит скоротила список документів, необхідних для оформлення позики.

Їх лише два:

український паспорт із пропискою;

ідентифікаційний код (ІПН).

Пред’являти оригінали чи копії документів особисто не потрібно. Достатньо ввести реквізити під час заповнення анкети та прикріпити відповідні фото. Довідки про доходи, склад сім’ї, поручителі, заставна угода тощо — не потрібні.

Деякі фінансові організації вимагають від позичальників довідки про відсутність судимості. Вона є платною і видається лише у МВС України. Причому необхідно особисто відвідати установу та витратити два дні в очікуванні документа. Через це кредитування в банку стає надто складним і довгим.

Процес отримання автоматичного кредиту на картку

Щоб взяти швидкий кредит онлайн від Неокредит, не потрібно виходити з дому. Достатньо перейти на офіційний сайт організації, взяти в руки мобільний телефон, банківську картку, паспорт та ІПН.

Інструкція з оформлення досить проста:

На кредитному калькуляторі необхідно вибрати умови кредитування. Після чого на моніторі відобразиться повна сума до погашення з урахуванням процентів, що нараховуються. Якщо вона вас задовольнить, переходьте до наступного кроку. Зареєструйтеся на сайті за допомогою ПІБ, номера мобільного та пароля, а потім авторизуйтеся. Заповніть анкету: введіть паспортні дані, ІПН, дані банківської картки та іншу інформацію, що запитується. Верифікуйте банківську картку та підпишіть кредитний договір. Подайте заявку та чекайте на зарахування коштів.

Якщо автоматизована система винесе позитивний вердикт, вам прийде смс від банку про зарахування коштів на картку. Куди їх витратити — вирішуєте лише ви. Компанія не вимагає вказувати цілі кредитування та звітувати про витрати. Головне — вчасно вносити регулярні платежі та не допускати прострочень. Робити це можна в особистому кабінеті, терміналах самообслуговування, касі банку тощо.

Щоб переконатися у швидкості кредитування через Неокредит, переходьте на сайт компанії та подавайте заявку прямо зараз!