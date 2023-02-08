Сунак: британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні Під час контрнаступу на околицях Бахмута українські воїни ліквідували підрозділ росіян » Росія вдарила 2 ракетами по Чернігівщині. Двоє людей загинули У середу, 8 лютого, російські терористи обстріляли Чернігівську область ракетами

Про це повідомляє оперативне командування «Північ». Станом на 20:00 відомо, що росіяни влучили у промислову будівлю. Внаслідок російського удару по Семенівці загинуло двоє цивільних людей. Про ракетний удар о 16:21 повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. «Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу «повітря — земля». Інформація про жертви та руйнування уточнюється. Не ігноруйте сигнал «повітряна тривога», — пише В’ячеслав Чаус.