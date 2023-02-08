Росія вдарила 2 ракетами по Чернігівщині. Двоє людей загинули

У середу, 8 лютого, російські терористи обстріляли Чернігівську область ракетами
Про це повідомляє оперативне командування «Північ».
Станом на 20:00 відомо, що росіяни влучили у промислову будівлю. Внаслідок російського удару по Семенівці загинуло двоє цивільних людей.
Про ракетний удар о 16:21 повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
«Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу «повітря — земля». Інформація про жертви та руйнування уточнюється. Не ігноруйте сигнал «повітряна тривога», — пише В’ячеслав Чаус.
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