Росія не має бойової потужності для масштабного наступу – ISW

Військові аналітики прийшли до висновку, що російські війська готують наступ в Україні, для якого їм бракує бойової потужності , пише Інститут вивчення війни (ISW)

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів пресконференцію про стан війни 7 лютого, ймовірно, у спробі позиціонувати Міністерство оборони Росії як ефективний і залучений керівний апарат, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні.

Шойгу заявив, що російські війська успішно розвивають операції під Бахмутом і Вугледаром, і стверджував, що російські війська нещодавно взяли під контроль Соледар, Кліщіївку, Підгороднє, Краснополівку, Благодатне і Миколаївку в Бахмутському районі та Лобкове в Запорізькій області.

Аналітики припускають, що, швидше за все, Шойгу провів цю пресконференцію для того, щоб створити видимість формальності та легітимності для Міністерства оборони Росії, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні.

У ISW зазначають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності.

Експерти наголошують, що російський націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння щодо нездатності Росії провести швидку і багатопланову вирішальну наступальну операцію у визначені терміни.