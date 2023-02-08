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На Сватівському напрямку бої тривають цілодобово USAID передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію » РФ втратила за добу в Україні понад 900 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 134 100 військових, 3253 танки й 295 літаків Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано

танків ‒ 3253 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 6458 (+15) од.

артилерійських систем – 2236 (+4) од.

РСЗВ – 461 (+0) од.

засоби ППО ‒ 228 (+1) од.

літаків – 295 (+1) од.

гелікоптерів – 285 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1961 (+3)

крилаті ракети ‒ 796 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5112 (+5) од.

спеціальна техніка ‒ 211 (+3) Остаточні дані уточнюються.