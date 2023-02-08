РФ втратила за добу в Україні понад 900 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3253 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6458 (+15) од.
- артилерійських систем – 2236 (+4) од.
- РСЗВ – 461 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 228 (+1) од.
- літаків – 295 (+1) од.
- гелікоптерів – 285 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1961 (+3)
- крилаті ракети ‒ 796 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5112 (+5) од.
- спеціальна техніка ‒ 211 (+3)
Остаточні дані уточнюються.
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