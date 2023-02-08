Одним з ведучих «Євробачення-2023» у Ліверпулі стане українець

Про це розповів голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький, пише «Детектор Медіа Суспільного».

Як він повідомив під час виїзного засідання підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики на тему: «Суспільне мовлення: місія та завдання під час війни», у Ліверпулі буде ведучий від України. Однак його імені він не оголосив.

«Євробачення-2023″ — подвійний виклик для компанії. Ми маємо тісну співпрацюю з BBC на професійному і стратегічному рівні, підписали меморандум. Точно буде ведучий від України, ми знаємо, хто, але не можемо сказати. Загалом британці дуже відкриті, щоб максимально залучити Україну в процес. Вони кажуть, що організовують Євробачення, але від імені України», — зазначив голова правління «Суспільного».

За його словами, команда «Суспільного» пропонує британському мовнику списки компаній, які себе зарекомендували для співпраці під час «Євробачення-2023». Завдяки цьому над логотипом «Євробачення-2023» працювали разом агентство Superunion у Великій Британії та українська креативна студія Starlight Creative.

«Музику замовили у Дмитра Шурова. Багато зірок братиме участь у «Євробаченні», — додав Чернотицький.

В ефірі «Суспільного» креативний директор «Євробачення-2023» Герман Нєнов розповів, що у Ліверпулі буде велика палітра українських артистів.

«Буде велика кількість українських артистів, які будуть заявлені в різних шоу. Якщо в нас все вийде і все буде так, як ми задумали, я можу сміливо заявити, що це буде напевно найбільша кількість інтеграцій українських артистів в шоу «Євробачення» порівняно з 2005 та 2017 роками. Це будуть різні інтеграції — необовʼязково, що ця людина буде співати на сцені. Вона може виступати в будь-якій ролі. Але український музикант, обличчя України буде зʼявлятися в шоу», — поділився Нєнов.

Він додав, що майже всі українські артисти, які виступатимуть у Ліверпулі, були дотичні до пісенного конкурсу раніше.