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На Сватівському напрямку бої тривають цілодобово

ЗСУ
Командир роти артилерійської аеророзвідки ЗСУ, депутат Київської міської ради зазначив, що на Луганщині ЗСУ ефективно вдається проводити контрбатарейну боротьбу

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«У напрямку Кремінної є певне напруження. Противник залучає максимальну кількість резервів живої сили, техніки та артилерійських засобів, щоб спробувати продавити нашу оборону. Ініціатива залишається на боці ЗСУ, противнику навіть не вдається отримати секторальних перемог», — наголосив Федоренко.

За словами командира аеророзвідки ЗСУ, на Сватівському напрямку бої тривають цілодобового.

«Інтенсивність артилерійських обстрілів противника більш ніж шквальна. Певні квадрати вони вкривають, рівняючи з землею, але ЗСУ вдається ефективно проводити контрбатарейну боротьбу. За останні кілька днів було знищено понад 6 броньованих засобів, зокрема 2 танки противника. Ворог намагається перехопити ініціативу та виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. Противник хвилями закидає живу силу та намагається протиснути наші позиції, але зазнає втрат та відтягується назад», — підкреслив Федоренко.

8 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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