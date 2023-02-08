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На Кремінському напрямку наразі максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати оборону

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У Луганській області на Кремінському напрямку наразі фіксується максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Якщо взяти Сватівсько — Кремінський напрямок та Білогорівку, то, напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони», — заявив він.

За його словами, це практично щоденні атаки ворога, невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями.

«Іноді це відбувається за допомогою важкої техніки. БТРи, танки…» — розповів Гайдай.

Білогорівка також піддається обстрілам, також наступають ворожі війська, але поки успіху у них немає, всі ворожі атаки відбиваються українськими захисниками.

8 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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