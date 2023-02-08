Генсек Ради Європи запропонувала варіанти створення спецтрибуналу для РФ

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала різні варіанти створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ, а також відповідну допомогу Ради Європи.

Як повідомляє «Європейська правда«, Пейчинович-Бурич розіслала пропозицію урядам країн-членів РЄ в інформаційному документі, який був також опублікований.

Пейчинович-Бурич запропонувала різні варіанти створення спеціального трибуналу та окреслила необхідність надійної правової бази.

Наприклад, вона запропонувала створити спеціальний трибунал шляхом укладення багатосторонньої угоди між Україною та іншими зацікавленими державами за прецедентами Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу або Міжнародного кримінального суду.

Іншим варіантом може бути створення спеціального трибуналу за угодою між Україною та міжнародною організацією, зокрема, Організацією Об’єднаних Націй. Створення спеціального трибуналу безпосередньо ООН на основі резолюції Ради Безпеки ООН є юридично можливим, але не видається перспективним через ймовірне застосування Російською Федерацією права вето.

Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН, не зможе створити міжнародні зобов’язання, обов’язкові для виконання будь-якою державою. Тому, стверджує Пейчинович-Бурич, не видається можливим стверджувати, що ООН як така може заснувати міжнародний трибунал. Натомість, резолюція ГА ООН могла б запропонувати Генеральному секретарю ООН укласти угоду між Україною та ООН про створення міжнародного трибуналу для судового переслідування злочину агресії проти України.

Такий двосторонній договір було б легше укласти і він міг би набути чинності швидше, ніж багатосторонній.