F-16 можна передати Україні лише в межах коаліції, – міноборони Польщі

Надання Польщею Україні бойових літаків F-16 чи МіГ-29 можливе лише в межах НАТО чи вужчої коаліції, але наразі це питання не обговорюється.
Джерело: Цензор.НЕТ
Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич.
Таким чином він відповів на запитання щодо можливої передачі Польщею Україні літаків F-16 та МіГ-29.
“Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні. – Ред.). Якщо такі переговори будуть серед союзників чи то в межах “Рамштайну”, чи у більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, братимемо в цьому участь”, – зазначив Скуркевич.
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