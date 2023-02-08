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F-16 можна передати Україні лише в межах коаліції, – міноборони Польщі

F-16 можна передати Україні лише в межах коаліції, - міноборони Польщі

Надання Польщею Україні бойових літаків F-16 чи МіГ-29 можливе лише в межах НАТО чи вужчої коаліції, але наразі це питання не обговорюється.

Джерело: Цензор.НЕТ

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич.

Таким чином він відповів на запитання щодо можливої передачі Польщею Україні літаків F-16 та МіГ-29.

“Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні. – Ред.). Якщо такі переговори будуть серед союзників чи то в межах “Рамштайну”, чи у більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, братимемо в цьому участь”, – зазначив Скуркевич.

8 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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