Данія вирішила передати Україні списані танки Leopard

Про це повідомляє DR Nyheder.
«Списані данські танки Leopard 1A5 мають бути очищені від пилу, доведені до готовності та відправлені на поле бою в Україні», — йдеться в повідомленні.
Таким чином Данія долучається до «танкової коаліції» країн, які жертвують Україні «Леопарди».
Видання зазначає, що йдеться про танки Leopard старішого виробництва, які вже не входять до складу збройних сил Данії. У 2010 році їх продали німецькій компанії FFG, але вони досі перебувають у Данії.
«Очікується, що завдяки співпраці можна буде доставити на бойові дії в Україні тризначну кількість старих німецьких танків», — зазначає ЗМІ.
Перші танки мають надійти протягом кількох місяців.
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