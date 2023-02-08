В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 «Омікрон» У Латвії пожежа на заводі з виробництва дронів » Данія вирішила передати Україні списані танки Leopard Данія вирішила передати Україні танки Leopard 1A5, які більше не входить до складу збройних сил цієї держави. Техніка має надійти протягом кількох місяців Про це повідомляє DR Nyheder. «Списані данські танки Leopard 1A5 мають бути очищені від пилу, доведені до готовності та відправлені на поле бою в Україні», — йдеться в повідомленні. Таким чином Данія долучається до «танкової коаліції» країн, які жертвують Україні «Леопарди». Видання зазначає, що йдеться про танки Leopard старішого виробництва, які вже не входять до складу збройних сил Данії. У 2010 році їх продали німецькій компанії FFG, але вони досі перебувають у Данії. «Очікується, що завдяки співпраці можна буде доставити на бойові дії в Україні тризначну кількість старих німецьких танків», — зазначає ЗМІ. Перші танки мають надійти протягом кількох місяців.