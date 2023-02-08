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Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні

&#8220;Створили глобальну коаліцію&#8221;: Байден пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні

Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.

Його промову транслював “Голос Америки“.

За словами Байдена, вторгнення Путіна в Україну — це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

“Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили”, – заявив президент США.У цьому зв’язку він нагадав, що Сполучені Штати зробили те, що мали – очолили протистояння: “Ми об’єднали НАТО. Ми створили глобальну коаліцію. Ми протистояли агресії Путіна. І ми залишаємося з українським народом”.

“Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно”, – закінчив Байден.

8 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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