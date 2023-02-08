Что такое печать на холсте? На Сватівському напрямку бої тривають цілодобово » Аналитик Майкл Кофман: БМП для Украины насущнее, чем танки, а ракет Россия расходует столько, сколько успевает произвести Ведущий аналитик, следящий за конфликтом, директор по российским исследованиям Центра военно-морского анализа в Арлингтоне (штат Вирджиния) Майкл Кофман, в подкасте War on the Rocks высказал несколько важных соображений о ходе войны: Среди всех видов бронетехники меньше всего Украине нужны как раз танки, привлекщие к себе столько медийного внимания. Боевые машины пехоты ей нужны гораздо больше, и в больших количествах, и то, что ей обещали сотни БМП Bradley («убийц танков») — это более значимо, чем «Леопарды» — как для отражения предстоящего российского наступления, так и для собственного наступления в будущем (вероятно, в конце весны-начале лета)

Западная бронетехника начнет прибывать в Украину в сколько-нибудь значительных количествах самое раннее к концу весны. Но обязательства западных стран ее поставить облегчают для Украины планирование до этого момента. При любых наступательных операциях, даже самых успешных, «Украина может ожидать, что потеряет сотни машин», отметил Кофман. Новые поставки восполнят эти потери.

России не повезло в том, что зима и в Украине, и в других странах Европы оказалась теплее, чем обычно. Из-за этого потребности в электроэнергии в Украине оказались ниже, так же как и расход газа в европейских странах. Тем временем, количество ракет, выпускаемых Россией во время обстрелов (приблизительно раз в две недели), «начинает снижаться до того количества ракет, которые они могут произвести за месяц», предполагает Кофман.