5 лет назад произошло первое крупное столкновение армии США и России, в котором Россия бесславно потеряла целую батальонно-тактическую группу, а американская армия получила одного раненого пехотинца.



В феврале 2018 года в СМИ стали появляться сообщения об авиаударе, который нанесли американские войска по силам, поддерживающим Асада, в районе месторождения Хашам — при этом, как утверждалось, погибли до 300 человек со стороны асадовцев. Отмечалось, что сирийские войска перешли линию разграничения и напали на силы оппозиции, что и вынудило США нанести удар. В Минобороны России заявили, что асадовская САА отправила отряд к газоперерабатывающему заводу для «ликвидации бандгруппы», не согласовав действия с ВС РФ. Карта восточной Сирии, 2023 год. Розовым цветом выделены территории, контролируемые Башаром Асадом, желтым — Рожава. Красный круг — место столкновения сил сторон в 2018 году. Карта: syria.liveuamap.com Однако позже стало известно, что среди наступавших на завод военных как минимум большая часть была представлена россиянами — наемниками ЧВК Вагнера. Начали появляться фамилии погибших под Хашамом россиян. Точное число убитых варьировалось от нескольких человек до более чем сотни. Впоследствии бой был описан как российской, так и американской сторонами — и та, и другая подтверждали, что главной ударной силой наступающих на завод Conoco формирований были вагнеровцы. Вот как (примерно) это было, исходя из имеющейся сейчас информации. За несколько дней до 7 февраля представители США наблюдали, что на «российской» стороне линии разграничения начали накапливаться войска. Американские военные перехватывали переговоры на русском языке, но российские представители отрицали, что имеют к происходящему отношение. Около 15 часов 7 февраля колонна войск в составе порядка 500 бойцов и 27 единиц техники, включая танки и бронетранспортеры (но, по словам одного из участников, без каких-либо средств ПВО), двинулась к газоперерабатывающему заводу. Здесь находился аванпост с небольшим количеством американских военных, принадлежащих к элите: спецназ Delta и рейнджеры, всего около 30 человек. Примерно в 35 километрах стояли другие американские силы — морпехи и «зеленые береты» (обобщенное название частей специального назначения). Так называемые боевые контролеры ВВС США — спецназ, специализирующийся на корректировании авиаударов. Фото: Staff Sgt. Jeremy T Lock, US Air Force, afsoc.af.mil, commons.wikimedia.org Узнав о приближении возможной угрозы, они сформировали небольшой отряд быстрого реагирования, который мог бы прийти на помощь аванпосту: 16 человек на четырех MRAP (бронемашинах, защищенных от мин и атак из засад) с противотанковыми комплексами и тепловизорами для ночной стрельбы. Также морпехи проинформировали персонал на ближайшей американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Несколько часов российско-асадовская колонна продвигалась в направлении американских позиций, и в 20.30 первые три танка Т-72 оказались на расстоянии примерно 1600 метров от завода. Еще два часа группировка накапливала силы в районе ближайших к предприятию зданий, чтобы остаться максимально незамеченными для военных США (этот план не удался), и в 22.30 атака началась. Судя по расследованию The New York Times, аванпост накрыли огнем танков, артиллерии и минометов, российские источники упоминают также подавленные огнем из стрелкового оружия «секреты» (передовые посты противника). Огонь оказался неуспешен — американские спецназовцы не были уничтожены (и, похоже, не потеряли ни одного человека), и более того — оказали сопротивление, обстреляв наступавшую колонну. Одновременно военные США пытались связаться с российскими коллегами, пытаясь узнать, кто и зачем атакует, и побудить отменить атаку — но представители группировки РФ в Сирии просьбам не вняли. Американский «ганшип» AC-130H. По сути это транспортный самолет с установленными пушками — «летающая батарея», ведущая огонь с неба. Фото: Lee Schading, af.mil, commons.wikimedia.org И тут прибыла американская авиация. США отправили на злосчастную колонну самые разные самолеты — ударные F-15E Strike Eagle, истребители пятого поколения F-22, бомбардировщики B-52 c корректируемыми бомбами, «ганшипы» AC-130, стреляющие с неба из гаубиц, и ударные вертолеты «Апач». Участвовали и боевые беспилотники. Ниже на видео — работа артиллерии «ганшипа» (но снятая в другом месте). 0:00/ 3:47СкоростьОбычная С земли авиацию корректировали так называемые боевые контролеры ВВС — особый спецназ, созданный после многочисленных случаев «дружественного огня» во время вторжения в Ирак в 1991 году. По сути «контролеры» — связующее звено между пехотой и авиацией, одинаково хорошо разбирающееся в работе обоих родов войск и оснащенное современной аппаратурой, чтобы вызывать эффективные авиаудары даже в непосредственной близости от собственных войск. Избиение с воздуха длилось три часа. К воздушным силам подключились «Хаймарсы» морпехов. Впоследствии появилось видео происходившего, где ясно видно, как в танк Т-72 попадает боеприпас, весьма похожий на ракету M31 для HIMARS, уничтожающий технику. 0:00/ 0:21СкоростьОбычная Также расследователям удалось заметить на видео уничтожение артиллерийского орудия вагнеровцев — это оказалась очень старая советская гаубица М-30 1938 года производства. Около 23.30 к аванпосту у завода прибыла группа быстрого реагирования на MRAP-ах. По их словам, к тому времени авиация еще работала по российским наемникам, и подкрепление некоторое время ожидало в отдалении. В час ночи 8 февраля самолеты США улетели, исчерпав топливо и боеприпасы, и их сменили морпехи и «зеленые береты» с пулеметами и ракетными комплексами Javelin. Часть российских наемников после авианалета выжила и попробовала атаковать аванпост без поддержки техники, в пешем строю. Для стрельбы пулеметчикам не приходилось даже высовываться из люков — дистанционно управляемые пулеметные установки на крышах транспорта с тепловизорами позволяли не подвергать себя опасности. Тем не менее, по информации The New York Times, в эти минуты военные США понесли единственную потерю — один морпех был ранен. Ниже — сюжет телеканала Fox News, посвященный столкновению. 0:00/ 1:38СкоростьОбычная Бой продлился еще час, и остатки вагнеровцев отступили. Точные потери российских наемников в бою под Хашамом — до сих пор дискуссионный вопрос, называются цифры около 300 человек и больше.

