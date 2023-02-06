США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну

Транспортне командування США показало процес відправлення бойових машин Bradley в Україну.
Відправлення цієї військової техніки відбувається в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на 2,85 мільярда доларів, яка була оголошена на початку цього року.
На опублікованому відео зафіксовано завантаження партії американських БМП на корабель у порту Чарлстона, що у Північній Кароліні.
Загалом Україна має отримати 109 БМП M2 Bradley.
Наразі для українських військових організовані кількатижневі навчання з опанування цих американських БМП у Німеччині.
Нагадуємо, про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну стало відомо, минулого місяця.
Тоді про це повідомила служба розповсюдження візуальної інформації міністерства оборони США на своєму офіційному сайті.
За оприлюдненими кадрами, OSINT-аналітики дійшли висновку, що Збройні Сили України, ймовірно, отримають більш просунуту версію БМП Bradley, ніж очікувалося.
Україна отримає не M2A2 ODS, як очікувалося раніше, а досконалішу та новішу версію БМП – M2A2 ODS-SA.
Leave a Reply