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США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну

Транспортне командування США показало процес відправлення бойових машин Bradley в Україну.

Відправлення цієї військової техніки відбувається в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на 2,85 мільярда доларів, яка була оголошена на початку цього року.

На опублікованому відео зафіксовано завантаження партії американських БМП на корабель у порту Чарлстона, що у Північній Кароліні.

Загалом Україна має отримати 109 БМП M2 Bradley.

Наразі для українських військових організовані кількатижневі навчання з опанування цих американських БМП у Німеччині.

Нагадуємо, про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну стало відомо, минулого місяця.

Тоді про це повідомила служба розповсюдження візуальної інформації міністерства оборони США на своєму офіційному сайті.

За оприлюдненими кадрами, OSINT-аналітики дійшли висновку, що Збройні Сили України, ймовірно, отримають більш просунуту версію БМП Bradley, ніж очікувалося.

Україна отримає не M2A2 ODS, як очікувалося раніше, а досконалішу та новішу версію БМП – M2A2 ODS-SA.

6 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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