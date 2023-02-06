США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну

Транспортне командування США показало процес відправлення бойових машин Bradley в Україну.

Відправлення цієї військової техніки відбувається в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на 2,85 мільярда доларів, яка була оголошена на початку цього року.

На опублікованому відео зафіксовано завантаження партії американських БМП на корабель у порту Чарлстона, що у Північній Кароліні.

Загалом Україна має отримати 109 БМП M2 Bradley.

Наразі для українських військових організовані кількатижневі навчання з опанування цих американських БМП у Німеччині.

Нагадуємо, про відправлення першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну стало відомо, минулого місяця.

БМП Bradley на борту корабля Wallenius Wilhelmsen, Північний Чарльстон, штат Південна Кароліна, 25 січня 2023 року.

Тоді про це повідомила служба розповсюдження візуальної інформації міністерства оборони США на своєму офіційному сайті.

За оприлюдненими кадрами, OSINT-аналітики дійшли висновку, що Збройні Сили України, ймовірно, отримають більш просунуту версію БМП Bradley, ніж очікувалося.

Україна отримає не M2A2 ODS, як очікувалося раніше, а досконалішу та новішу версію БМП – M2A2 ODS-SA.