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Резнікова переведуть в інше міністерство, Міноборони очолить Буданов

Фракція «Слуга народу» проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Нардеп від «Слуги народу», заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла у Facebook, джерела УП, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у Telegram, Резніков в інтерв’ю УП

«Пройшло закрите засідання фракції «Слуга народу». Без деталей:

  • безпекова ситуація в Україні, дії РФ
  • обмеження виїзду за кордон
  • робота фракції в 2023 році
  • кадрові ротації в уряді.

МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС».

Деталі: За даними джерел УП, Резнікова розглядають на позицію міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Кирила Буданова планують призначити міністром оборони. Міністра юстиції Дениса Малюську хочуть залишити на своїй посаді.

Керівником МВС призначать чинного в.о. Ігоря Клименка, головою СБУ – чинного в. о. голови Василя Малюка.

Разом з тим, звільнення міністра спорту Вадима Гутцайта перенесли на кінець лютого.

Пізніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що Резніков «переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по «Рамштайну» й необхідність «підняти» міністерство, яке повинно робити більше».

Він також підтвердив, що Буданов очолить Міністерство оборони, «що абсолютно логічно для воєнного часу». Арахамія підтвердив також, що Клименка буде призначено головою МВС, а Малюка – СБУ.

«Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики», — зазначив голова фракції.

Разом з тим, Олексій Резніков в інтерв’ю УП заявив, що з ним не проводили жодних розмов про те, що він має припинити свою діяльність на посаді міністра оборони.

Пряма мова Резнікова: «Я вважаю, що будь-який чиновник точно має знати, що він на своїй посаді не на все життя, і має бути готовим почати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій.

Те, що зробив – мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде на що подивитися, що в тому «wish-листі Санті» я виконав. Залишились тільки літаки, все решта здобув для українських Збройних сил, для сектору безпеки і оборони. І мені за це не соромно. Що буде далі – подивимося, я оптимістичний».

6 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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